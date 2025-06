Exposition il était passé par ici… le loup La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux 2 juillet 2025 07:00

Exposition il était passé par ici… le loup La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Gratuit

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-26

2025-07-02

Tout public / Entrée libre et gratuite

Sur les horaires de la Médiathèque

Vernissage, à la médiathèque La Sabline, le 2 juillet à 16h.

A l’occasion de la manifestation Partir en Livre sur le thème les animaux et nous , Pascale Auzanneau propose une série de portraits de loups. Cette exposition présente également la vie des loups en meutes et les différentes espèces que nous pouvons trouver dans la Vienne, en Europe et dans le monde entier. .

