Exposition Il était une fois…Aujourd’hui (Lycée Rémi Belleau)

5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-01-31

Le lycée Rémi-Belleau expose à la galerie In Situ

Les terminales Arts Plastiques du lycée Rémi-Belleau réagissent au monde qui les entoure avec l’exposition Il était une fois…Aujourd’hui.

• Vernissage 31 janvier à 17h

• Du 31 janv. au 7 février 2025

Ouverture vendredi & samedi de 15h à 18h

Le lycée Rémi-Belleau expose à la galerie In Situ.

Les terminales spécialité Arts Plastiques du lycée Rémi-Belleau réagissent au monde qui les entoure avec l’exposition Il était une fois…Aujourd’hui, du 31 janvier au 7 février 2026 à la galerie In Situ.

Les élèves de terminales du lycée Rémi Belleau, en spécialité arts plastiques, ont réagi par une réalisation plasticienne à des évènements ou des problématiques actuels. Ils sont très heureux de pouvoir installer leurs travaux dans l’espace de la galerie In Situ, renforçant ainsi par la pratique l’enseignement théorique de la composante exposer qui est à leur programme pour le bac.

• Vernissage 31 janvier à 17h

• Du 31 janv. au 7 février 2025

Ouverture vendredi & samedi de 15h à 18h I Accès libre .

5 Rue du Paty Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 40 20 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lycée Rémi-Belleau exhibits at the In Situ gallery

Lycée Rémi-Belleau?s final-year students in the fine arts react to the world around them with the exhibition Il était une fois…Aujourd?hui.

? Opening January 31 at 5pm

? Jan. 31 to Feb. 7, 2025

Open Friday & Saturday, 3pm to 6pm

L’événement Exposition Il était une fois…Aujourd’hui (Lycée Rémi Belleau) Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-19 par OTs DU PERCHE