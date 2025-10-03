Exposition « Il était une fois… Contes en haïku » Médiathèque Le Patio Yffiniac Yffiniac

Exposition « Il était une fois… Contes en haïku » Médiathèque Le Patio Yffiniac Yffiniac vendredi 3 octobre 2025.

Exposition « Il était une fois… Contes en haïku » 3 et 4 octobre Médiathèque Le Patio Yffiniac Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Venez découvrir l’exposition jeunesse « Il était une fois… Contes en haïku » à la médiathèque d’Yffiniac.

Prêtée par la Bibliothèque des Côtes d’Armor, l’exposition est extraite du livre du même nom écrit par Agnès Domergue et illustré par Cécile Hudrisier.

Médiathèque Le Patio Yffiniac 11 rue des écoles 22120 Yffiniac Yffiniac 22120 Côtes-d’Armor Bretagne 0296727427 https://mediathequesdelabaie.fr/vos-mediatheques/32-lieux-sur-la-carte/397-generalites/fiche-bibliotheques/76-mediatheque-d-yffiniac

Venez découvrir l’exposition jeunesse « Il était une fois… Contes en haïku » à la médiathèque d’Yffiniac.

Médiathèque Le Patio Yffiniac, propriétaire de l’exposition Bibliothèque des Côtes d’Armor d’après le livre d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier aux éditions Thierry Magnier