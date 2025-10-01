Exposition il était une fois dans l’ouest Baume-les-Dames

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Exposition organisée dans le cadre de Trésor de Lecture autour du Far West américain. Pour la seconde fois, les élèves de Tess Corajod se sont amusés avec notre thématique et ont crée des peintures qui vous feront voyager dans les déserts et les saloons des westerns spaghetti. .

Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 07 13

