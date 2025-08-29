Exposition – Il était une fois les super-héros – Galerie 9 art Galerie 9e art Paris

vendredi 29 août 2025.

Devenus les symboles d’une mythologie contemporaine, les super-héros sont connus dans le monde entier. Leurs origines adaptées au cinéma depuis des décennies et leurs aventures épiques ont conquis un large public.

Ces personnages créés dans les comics américains sont passés sous le crayon de nombreux artistes au fil des années.

L’exposition “Il était une fois les super-héros” présente des œuvres traversant les années 1970 jusqu’à l’époque contemporaine, avec des planches de Gil Kane, John Byrne, John Romita Jr., Sean Murphy et bien d’autres.

Chaque artiste a instauré un style reconnaissable qui s’intègre à l’évolution de l’esthétique des super-héros au cours du temps.

Ces planches sont issues d’une collection privée permettant de rentrer dans l’intimité d’une collection de planches choisies par un passionné.

Pour cette rentrée 2025, la Galerie 9e Art vous invite à plonger dans les aventures de vos super-héros préférés dessinés d’artistes emblématiques du comics américain !

Du vendredi 29 août 2025 au samedi 13 septembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=507 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art