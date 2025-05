Exposition « Il n’y a pas de fumée sans feu » – FRAC Bretagne Rennes, 17 mai 2025, Rennes.

Exposition « Il n’y a pas de fumée sans feu » FRAC Bretagne Rennes Samedi 17 mai, 12h00

Une exposition imaginée par des étudiant.es à partir de la pensée de la critique féministe Nathalie Magnan, avec les œuvres de la collection et les archives de la critique d’art.

Petites visites à 20h30, 21h30, 22h30 | durée : 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T23:59:00.000+02:00

http://www.fracbretagne.fr

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

0299373793