Exposition “Ile de la Réunion, Petite France” Decazeville

Exposition “Ile de la Réunion, Petite France” Decazeville jeudi 2 octobre 2025.

Exposition “Ile de la Réunion, Petite France”

Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-02

Nouvelle exposition en octobre au bureau de Decazeville !

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville lundi au samedi 10h à 12h30 et 14h à 17h

A travers ces photographies, vous pourrez ressentir la vie vibrante de cette île fascinante une quête de beauté vraie, un territoire aux visages multiples, une invitation à voyager. Merci d’entrer dans ce regard posé avec curiosité et passion. Gilbert Borg espère que ses images éveillent en vous l’envie de découvrir la Réunion dans toute sa force, sa douceur et sa poésie.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 .

Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

English :

New exhibition in October at the Decazeville office!

German :

Neue Ausstellung im Oktober im Büro in Decazeville!

Italiano :

Nuova mostra in ottobre presso la sede di Decazeville!

Espanol :

¡Nueva exposición en octubre en la oficina de Decazeville!

L’événement Exposition “Ile de la Réunion, Petite France” Decazeville a été mis à jour le 2025-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)