EXPOSITION Ille-sur-Têt

Vous êtes invités à venir découvrir l’exposition de Marie-José Sacrista, artiste autodidacte qui a reçu le premier prix de peinture à Prades et qui après avoir exposé à Alès, Nîmes, Castelnou, Canet, Perpignan, est de retour à Ille sur Têt.

You are invited to come and discover the exhibition of Marie-José Sacrista, a self-taught artist who won first prize for painting in Prades and who, after exhibiting in Alès, Nîmes, Castelnou, Canet and Perpignan, is now back in Ille sur Têt.

