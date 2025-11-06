Exposition Illusions d’optique Bibliothèque André Malraux Paris

Exposition Illusions d’optique Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 6 novembre 2025.

Dans le mot illusion se cache la racine latine « ludus » qui signifie jeu : l’illusion nous fait entrer dans le jeu, nous prend au jeu.

Une illusion d’optique trompe le système visuel de sorte qu’il ait une perception déformée de la réalité. Ce phénomène met en jeu l’interprétation du stimulus visuel par notre cerveau.

Dans la famille des illusions d’optique il y a les illusions géométriques, les illusions distordantes, les illusions cognitives, et puis les illusions artistiques qui ne proviennent pas d’erreurs d’interprétation du système visuel humain mais qui sont dues à des indices trompeurs dont le but est d’induire notre oeil en erreur.

Venez vous prendre au jeu du piège des illusions : anamorphoses, illusions paradoxales, objets impossibles, effets 3D, images à double sens, jeux d’ombre….

Avec l’aimable autorisation de Hachette Livre / Editions Deux Coqs d’or.

Un peu d’histoire : les illusions d’optique suscitent depuis toujours un vif intérêt, sans cesse renouvelé.

Au XIV ème siècle déjà, des peintres florentins avaient mis en pratique les théories du mathématicien grec Euclide (IIIème siècle avant J.-C.) concernant le point de fuite et avaient créé des effets de perspective (Raphaël, Michel Ange, Léonard de Vinci ou Piero della Francesca en sont d’illustres utilisateurs).

Plus tard, au XIX ème siècle, d’autres peintres et dessinateurs parmi lesquels Delboeuf, Hering et Müller-Lyer ont découvert une grande variété d’illusions dites optico-géométriques auxquelles ils ont parfois laissé leur nom.

(in Illusions d’optique / Hachette Loisirs 2015)

Se laisser prendre au jeu des illusions visuelles pour (re) découvrir comment notre cerveau se laisse tromper, au travers des images du coffret C’est pas sorcier, Illusions d’optique, en partenariat avec Hachette Livre / Editions Deux Coqs d’or

Du jeudi 06 novembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

gratuit

Entrée libre. Au 3ème étage.

Tout public.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/