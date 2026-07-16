Exposition : Illustrateurs de contes populaires, Conservatoire des métiers d’autrefois, Donzac

Informations pratiques

Exposition : Illustrateurs de contes populaires 19 et 20 septembre Conservatoire des métiers d’autrefois Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Il était une fois des histoires familières. Avec elles naissent et s’accordent des images, des gravures et des esquisses. Qu’elles occupent l’orée d’une page ou la couverture d’un ouvrage, ces illustrations ouvrent de nouveaux chemins à nos rêveries.

À travers cette exposition, suivez ces traits et ces couleurs pour pénétrer dans la forêt des contes populaires.

Découvrez les œuvres de Gustave Doré, Walter Crane, Arthur Rackham, Edmund Dulac et de bien d’autres illustrateurs.

Conservatoire des métiers d’autrefois 1679 avenue du Brulhois, 82340 Donzac Donzac 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 29 21 96 https://www.conservatoiredesmetiersdautrefois.fr/ https://www.facebook.com/conservatoire.metiers.autrefois/ En pénétrant dans le conservatoire, c’est toute la vie rurale de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui nous est contée. 20 000 objets de la vie quotidienne y sont exposés au travers de fabuleuses collections : reconstitution d’un village artisanal, musée de la vigne et du vin, collection de faïences régionales, salle de classe 1913, machinisme agricole, véhicules anciens… Autoroute A62 entre Montauban et Agen sortie n°8 Valence d’Agen. Prendre direction Donzac au rond-point. Musée avec parking.

Il était une fois des histoires familières. Avec elles, naissent et s’accordent des images, des gravures, des esquisses. Ces illustrations, qu’elles occupent l’orée de la page ou la couverture de de …

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