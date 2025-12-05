Exposition Illustrations d’Alice Fauconnier Eaux-Bonnes

Exposition Illustrations d’Alice Fauconnier

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Alice Fauconnier est une artiste qui s’attache à restituer un lien entre la nature, l’homme et l’animal. Son travail interroge notre capacité a nous relier à notre part primitive et aux éléments naturels. Cela passe par le graphite, l’aquarelle, un dessin détaillé et sensible où se mêlent êtres sauvages, arbres et plantes. Elle est aussi l’auteure d’un livre richement illustré sur les plantes sauvages comestibles.

Vernissage de l’expo pendant le marché du 25/02/26 .

anim@eauxbonnes.fr

