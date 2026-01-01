Exposition Ilya Green, Nature et jeux d’enfants Médiathèque La Fabrique de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
lundi 9 mars 2026.
Exposition Ilya Green, Nature et jeux d’enfants Médiathèque La Fabrique de Livarot
Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-09
fin : 2026-04-03
2026-03-09
Exposition Ilya Green, Nature et jeux d’enfants à la médiathèque La Fabrique de Livarot du 9 mars au 4 avril 2026.
Découvrez l’univers d’Ilya Green, auteure et illustratrice pour la jeunesse, à travers 5 albums dans lesquels la nature est un terrain de jeux extraordinaire pour les enfants.
Cette exposition a été créée pour Époque et conçue par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne.
Entrée libre à la médiathèque de Livarot. .
Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 88 18
English : Exposition Ilya Green, Nature et jeux d’enfants Médiathèque La Fabrique de Livarot
Ilya Green, Nature et jeux d’enfants exhibition at La Fabrique media library in Livarot from March 9 to April 4, 2026.
