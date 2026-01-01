Exposition Ilya Green, Nature et jeux d’enfants Médiathèque La Fabrique de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Exposition Ilya Green, Nature et jeux d’enfants Médiathèque La Fabrique de Livarot

Livarot 20 Rue Georges Leroy Livarot-Pays-d'Auge Calvados

Début : Vendredi 2026-03-09

fin : 2026-04-03

2026-03-09

Exposition Ilya Green, Nature et jeux d’enfants à la médiathèque La Fabrique de Livarot du 9 mars au 4 avril 2026.

Découvrez l’univers d’Ilya Green, auteure et illustratrice pour la jeunesse, à travers 5 albums dans lesquels la nature est un terrain de jeux extraordinaire pour les enfants.

Cette exposition a été créée pour Époque et conçue par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne.

Entrée libre à la médiathèque de Livarot. .

+33 2 31 61 88 18

English : Exposition Ilya Green, Nature et jeux d’enfants Médiathèque La Fabrique de Livarot

Ilya Green, Nature et jeux d’enfants exhibition at La Fabrique media library in Livarot from March 9 to April 4, 2026.

