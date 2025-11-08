Exposition Images de Noël, trésor de tradition Val-de-Moder

Exposition Images de Noël, trésor de tradition Val-de-Moder samedi 8 novembre 2025.

Exposition Images de Noël, trésor de tradition

24 rue du docteur Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-08

fin : 2026-01-04

2025-11-08

Lorsque le froid répand doucement son manteau d’hiver, la plus touchante des évocations du merveilleux des fêtes de fin d’année passe par l’imagerie populaire. Images de pains d’épices, cartes de bons vœux, almanachs et calendriers vendus jadis par les colporteurs évoquent les traditions et les personnages symbolisant ces fêtes au temps de Noël.

À l’approche des fêtes, le Musée de l’Image Populaire replonge dans les traditions hivernales alsaciennes à travers une sélection d’images anciennes, émouvantes et colorées. Chaque année, le public peut y redécouvrir les figures familières de Noël telles qu’elles apparaissent sur les images de pain d’épices, les cartes de vœux, les calendriers illustrés ou encore dans les représentations de la Nativité. Véritables témoins d’un imaginaire collectif, ces images racontent à leur manière les gestes d’offrande, les croyances populaires, et les rituels familiaux liés à la période de l’Avent et de Noël. .

English :

When the cold weather gently spreads its winter coat, the most touching evocation of the wonder of the end-of-year celebrations is found in popular imagery. Gingerbread pictures, greeting cards, almanacs and calendars sold by peddlers in the past evoke the traditions and characters that symbolize the holidays at Christmas time.

German :

Wenn die Kälte langsam ihren Wintermantel ausbreitet, ist die rührendste Erinnerung an das Wunder der Weihnachtszeit in der volkstümlichen Bilderwelt zu finden. Lebkuchenbilder, Grußkarten, Almanache und Kalender, die früher von Hausierern verkauft wurden, erinnern an die Traditionen und Figuren, die diese Feste in der Weihnachtszeit symbolisieren.

Italiano :

Quando il freddo stende dolcemente il suo manto invernale, l’evocazione più toccante della meraviglia delle feste di fine anno si trova nell’immaginario popolare. Le immagini di pan di zenzero, i biglietti d’auguri, gli almanacchi e i calendari venduti dai venditori ambulanti in passato evocano le tradizioni e i personaggi che simboleggiano queste feste nel periodo natalizio.

Espanol :

Cuando el frío extiende suavemente su abrigo invernal, la evocación más conmovedora de la maravilla de las fiestas de fin de año se encuentra en la imaginería popular. Las imágenes de pan de jengibre, las tarjetas de felicitación, los almanaques y los calendarios que vendían los vendedores ambulantes en el pasado evocan las tradiciones y los personajes que simbolizan estas fiestas en Navidad.

