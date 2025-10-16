Exposition Images Left Behind Hôtel Saint Simon Angoulême

Présentée par 5 artistes de l’animation, cette exposition a pour fil conducteur de répondre à la question Que reste-t-il des images laissées en chemin lorsqu’un film d’animation est terminé ? .. Elle est organisée par Cap BD.

Hôtel Saint Simon 15 rue de la Cloche Verte Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 54 72 capbd.angouleme16@gmail.com

English :

Presented by 5 animation artists, this exhibition aims to answer the question: What remains of the images left behind when an animated film is finished? Organized by Cap BD.

German :

Die Ausstellung wird von fünf Animationskünstlern präsentiert und soll eine Antwort auf die Frage geben: Was bleibt von den Bildern, die auf dem Weg zurückbleiben, wenn ein Animationsfilm fertig ist? . Sie wird von Cap BD organisiert.

Italiano :

Presentata da 5 artisti dell’animazione, questa mostra si propone di rispondere alla domanda: Cosa rimane delle immagini che si lasciano dietro quando un film d’animazione è finito? È organizzata da Cap BD.

Espanol :

Presentada por 5 artistas de animación, esta exposición pretende responder a la pregunta: ¿Qué queda de las imágenes que quedan al terminar una película de animación? Está organizada por Cap BD.

