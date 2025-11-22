Exposition images nomades Les Aires Saint-Michel Aubagne

Exposition images nomades

Du 22/11/2025 au 28/03/2026 tous les jours de 14h à 18h. Les Aires Saint-Michel Centre d’art les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Cinq artistes photographes et vidéastes TADZIO, Ange LECCIA, Anne-Marie DETAY, Eric BOURRET et Nicolas CLAUSS vous présentent leurs œuvres.

Ces images, issues d’un protocole de prise de vue, forment un ensemble cohérent où le processus de création prime sur la simple représentation. Chaque œuvre témoigne d’une expérimentation, d’un parcours ou d’une errance, capturant le temps et l’espace. L’image devient un matériau plastique, invitant à aller au-delà du visible, vers une réflexion sur la transformation et le processus artistique. .

Les Aires Saint-Michel Centre d’art les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

