Informations pratiques

Nay

Exposition « Imaginaire Pyrénéen en Pays de Nay »

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-10-06

Observations, prélèvements, collages

Marie Bruneau et Bertrand Genier sont venus en Pays de Nay pour une résidence de création.

Ils présentent ici quelques fragments de leur travail graphique (collages et contrepoints) puisés en contexte, auprès de six entreprises artisanales et industrielles qui se sont développées ici, en Pays de Nay, et continuent à produire et inventer aujourd’hui au pied et à vue des montagnes, à distance des grandes métropoles. L’occasion, de rendre visible (lisible ?) un peu de la singularité de l’imaginaire de ce territoire.

Autrement dit, à la fois de « faire Pyrénées », et de « faire Pays de Nay ».

Exposition dans le cadre de la sortie de l’ouvrage « ATLAS DE L’IMAGINAIRE PYRÉNÉEN » Présentation de l’ouvrage « Atlas de l’Imaginaire Pyrénéen » le jeudi 8 octobre à 18h à l’Espace Culturel.

Vernissage en présence des auteurs le mardi 6 octobre à 18 heures. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Exposition « Imaginaire Pyrénéen en Pays de Nay »

L’événement Exposition « Imaginaire Pyrénéen en Pays de Nay » Nay a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay