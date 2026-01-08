Exposition Imaginaire spatial Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers Colomiers 16 janvier – 25 avril Entrée libre

Invitation à une exploration visuelle et conceptuelle du ciel et du cosmos.

L’exposition d’Amélie Bouvier invite à une exploration visuelle et conceptuelle du ciel et du cosmos, à travers une série d’œuvres inspirées par les représentations passées et présentes de l’univers. Qu’elles proviennent de la science, de la mythologie, de la culture populaire ou des archives médiatiques, ces images parlent de ce qui est lointain, inaccessible, mais profondément chargé de désir, d’ambition et de croyance. À travers le prisme du dessin et de la construction d’images, ce travail interroge les récits que l’humanité projette dans les étoiles : les mythes fondateurs, les grandes utopies technologiques, les fantasmes d’exploration ou encore les peurs collectives. En articulant recherche iconographique, travail graphique et réflexion critique, Amélie Bouvier met en lumière les tensions entre observation scientifique et projection symbolique, entre savoir et imaginaire, entre le visible et l’invisible.

Au sein de la salle d’exposition, l’artiste Amélie Bouvier vous invite à glisser un mot dans la table aux milles étoiles. À la fin de l’exposition, vos témoignages lui seront envoyés pour être valorisés dans une prochaine création.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-25T18:30:00.000+02:00

Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers 4 place alex raymond Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne



