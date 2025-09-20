Exposition : Imaginaires Patrimoniaux : Au cœur des légendes Médiathèque du pays de falaise – ancien hôtel-dieu Falaise

Exposition : Imaginaires Patrimoniaux : Au cœur des légendes 20 septembre – 17 octobre Médiathèque du pays de falaise – ancien hôtel-dieu Calvados

Entrée Libre sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T18:00:00

Pendant une semaine, les jeunes de la mission locale de la ville de Falaise vont travailler avec l’artiste illustratrice Alice Dufay. L’objectif de cette rencontre artistique : Créer une exposition mettant en valeur le patrimoine architectural et historique de la Ville de Falaise. Au programme :

– Visite de la ville de Falaise et prise de vue

– Visite du château de Falaise et prise de vue

– temps de recherche et visite de la Médiathèque du Pays de Falaise

– Travail artistique autour des clichés pris lors des différentes visites par les jeunes : aquarelle, collage, illustrations, écriture…

Du 20 septembre au 18 octobre 2025, leur travail sera exposé à la Médiathèque du pays de Falaise. Vous pourrez redécouvrir la ville de Falaise à travers leur regard s’inspirant des contes et légendes liés à l’Histoire de Guillaume de Normandie.

Médiathèque du pays de falaise – ancien hôtel-dieu Rue Gonfroy Fitz-Rou, Falaise, 14700, Normandie Falaise 14700 Calvados Normandie 02 31 41 65 45 http://www.mediatheque-cdcfalaise.fr Fondé en 1201 par Heute Bertin et ses frères dans le but de venir en aide aux malades et aux vieillards et converti en chapelle de 1764 jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’Hôtel-Dieu fut presque totalement détruit par les bombardements de juin 1944. La Direction des Monuments historiques a alors décidé la reconstruction de la salle des malades selon les plans originaux avec quelques éléments qui avaient pu être sauvés. Cette salle devint alors une salle prestigieuse utilisée quelques jours par an à l’occasion d’expositions, de concerts..; En 1965, la bibliothèque déménagera et vint s’installer au premier étage du bâtiment annexe de l’Hôtel-Dieu. En 1985, la bibliothèque emménagea dans la grand salle de l’Hôtel-Dieu, lieu historique et esthétique s’il en est, et bel exemple de réhabilitation d’un monument ancien.

Événement de C’est mon patrimoine 2025

© Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre