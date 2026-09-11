Exposition « Imagine ta Mayenne : regards croisés sur le paysage », Archives départementales de la Mayenne, Laval

Informations pratiques

Exposition « Imagine ta Mayenne : regards croisés sur le paysage » Dimanche 20 septembre, 13h30 Archives départementales de la Mayenne Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le paysage est un patrimoine culturel vivant, reflet de l’identité et de la diversité des territoires. Son étude, à la croisée de nombreuses disciplines (géographie, histoire, urbanisme, écologie etc.), se prête à une approche interdisciplinaire.

Ce projet vise à engager les élèves dans une démarche documentaire, critique et artistique : quel regard je porte sur le lieu où je vis ? Dans ce cadre, chaque élève est invité à questionner l’intégration de son établissement dans son environnement, l’évolution du paysage alentour, et à partager sa vision à travers la photographie.

Les Archives départementales de la Mayenne se définissent ici comme un espace de dialogue entre images du passé conservées dans ses collections et démarche de création, où les élèves documentent et participent à la constitution de la mémoire de leur territoire.

L’ensemble de ces productions a été réalisée par 4 classes du primaire au lycée : les élèves de CM1 et CM2 de l’école Jacques Prévert, les élèves en classe de 4è du collège Jules Renard et enfin les élèves de terminale du lycée Pierre et Marie Curie. Élèves et enseignants ont également été accompagnés tout au long de l’année par le photographe Arnaud ROINÉ.

Archives départementales de la Mayenne 6 place des Archives, 53000 Laval, France Laval 53000 Gare-Senelle-Pont de Paris Mayenne Pays de la Loire +33243591090 https://archives.lamayenne.fr Afin de fonder un dépôt d’archives pour l’ensemble du département, les édiles locaux choisissent un terrain autrefois dédié au cimetière communal, le projet est finalement confié à l’architecte Courau du Lot et Garonne, la première pierre est posée en 1913 mais il faut attendre la fin de la première guerre mondiale pour que le projet puisse aboutir.

L’édifice, un grand bâtiment rectangulaire à 3 étages carrés, est doté d’un rez-de-chaussée à entresol traité à bossage.

Les étages sont unifiés dans un esprit classique épris d’équilibre par un ordre colossal filant sur les 3 niveaux dominés par des chapiteaux ioniques, un entablement à modillons et un balcon d’attique.

Cependant derrière le vocabulaire classique, l’édifice dissimule un effort nouveau d’adaptation à la fonction.

Pour limiter les incendies, on utilise ici les charpentes métalliques.

En 1993, Heude et Perrault respecteront cette architecture dans leur extension : on ajoutera un bâtiment en bardage de teck à l’édifice ancien profondément remanié à l’intérieur. Parking gratuit sur place. Gare de Laval située à 500m.

Le paysage est un patrimoine culturel vivant, reflet de l’identité et de la diversité des territoires. Son étude, à la croisée de nombreuses disciplines (géographie, histoire, urbanisme, écologie se…

© Archives départementales de la Mayenne (Sandwich Communication)