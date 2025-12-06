Exposition Imaginer la nuit Place du colonel Laussedat Moulins
Place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Le musée Anne-de-Beaujeu consacre cette exposition aux images liées à la nuit à partir de ses propres collections beaux-arts du XIXe siècle.
Place du colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
English :
The Musée Anne-de-Beaujeu is devoting this exhibition to images associated with the night, based on its own 19th-century fine art collections.
German :
Das Museum Anne-de-Beaujeu widmet diese Ausstellung den mit der Nacht verbundenen Bildern anhand seiner eigenen Kunstsammlungen aus dem 19.
Italiano :
Il Musée Anne-de-Beaujeu dedica questa mostra alle immagini associate alla notte, basandosi sulle proprie collezioni di belle arti del XIX secolo.
Espanol :
El museo Anne-de-Beaujeu dedica esta exposición a las imágenes asociadas a la noche, a partir de sus propias colecciones de bellas artes del siglo XIX.
