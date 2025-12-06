Exposition Imaginer la nuit Place du colonel Laussedat Moulins

Exposition Imaginer la nuit

Le musée Anne-de-Beaujeu consacre cette exposition aux images liées à la nuit à partir de ses propres collections beaux-arts du XIXe siècle.

English :

The Musée Anne-de-Beaujeu is devoting this exhibition to images associated with the night, based on its own 19th-century fine art collections.

German :

Das Museum Anne-de-Beaujeu widmet diese Ausstellung den mit der Nacht verbundenen Bildern anhand seiner eigenen Kunstsammlungen aus dem 19.

Italiano :

Il Musée Anne-de-Beaujeu dedica questa mostra alle immagini associate alla notte, basandosi sulle proprie collezioni di belle arti del XIX secolo.

Espanol :

El museo Anne-de-Beaujeu dedica esta exposición a las imágenes asociadas a la noche, a partir de sus propias colecciones de bellas artes del siglo XIX.

