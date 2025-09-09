Exposition immersive : 24h de la vie d’une femme Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Exposition immersive : 24h de la vie d’une femme Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes vendredi 12 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Et si, pendant une heure, vous deveniez Aouda, Vandana, Shayda, Abi, Juanita ou Marie ?Pour vivre une vie totalement différente de la vôtre ? 6 femmes, 6 pays, 6 parcours de vie puissants et bouleversants !C’est le voyage surprenant que vous propose Ars Anima à travers 24h de la vie d’une femme :• une exposition-immersive sur les enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes• des contes immersifs à la rencontre des publics, et notamment scolaires.Une expérience immersive forte en interaction, avec de l’image et du son, qui invite chacun à décaler son regard et à s’interroger.Exposition visible du 20 octobre au 19 décembre 2025. Infos et horaires via le lien d’inscription ci-dessousEntrée gratuite sur réservation

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://www.24h-wmn.org/