Exposition immersive : 24h de la vie d’une femme Archives Départementales Nantes

Exposition immersive : 24h de la vie d’une femme Archives Départementales Nantes lundi 20 octobre 2025.

Exposition immersive : 24h de la vie d’une femme 20 octobre – 19 décembre Archives Départementales Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T10:00:00+01:00 – 2025-10-20T18:00:00+01:00

Fin : 2025-12-19T10:00:00+01:00 – 2025-12-19T18:00:00+01:00

Et si, pendant une heure, vous deveniez Aouda, Vandana, Shayda, Abi, Juanita ou Marie ?

Pour vivre une vie totalement différente de la vôtre ? 6 femmes, 6 pays, 6 parcours de vie puissants et bouleversants !

C’est le voyage surprenant que vous propose Ars Anima à travers 24h de la vie d’une femme :

• une exposition-immersive sur les enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes

• des contes immersifs à la rencontre des publics, et notamment scolaires.

Une expérience immersive forte en interaction, avec de l’image et du son, qui invite chacun à décaler son regard et à s’interroger.

Exposition visible du 20 octobre au 19 décembre 2025. Infos et horaires via le lien d’inscription ci-dessous

Entrée gratuite sur réservation

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.24h-wmn.org/ »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/24h-de-la-vie-dune-femme-nantes »}]

Cette exposition citoyenne propose au public un voyage au cœur de la vie de 6 femmes remarquables qui s’engagent pour l’égalité, l’éducation et la liberté d’expression dans le monde. nantes nantes métropole