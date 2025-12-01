Exposition immersive « Couleurs de Corée » Centre Culturel Coréen Paris

Exposition immersive « Couleurs de Corée » Centre Culturel Coréen Paris lundi 15 décembre 2025.

Dans le cadre de l’exposition « Couleurs de Corée, Lumière sur l’art contemporain coréen », le Centre Culturel Coréen présente une immersion dans l’univers numérique de l’artiste Jin Meyerson.

Né en 1972 à Incheon et installé à Séoul, Jin Meyerson a marqué le renouveau de la peinture figurative new-yorkaise dans les années 2000. Pionnier de ce qu’il nomme « Frontier Optics », il associe logiciels de randomisation et de retouche d’images à la peinture traditionnelle pour créer un langage hybride entre figuration et abstraction. Son travail explore l’exil, la diaspora coréenne, le trauma et la réconciliation, tout en questionnant l’histoire et la place de la peinture aujourd’hui.

Présentée dans l’auditorium du Centre Culturel Coréen, son œuvre immersive « Once in a Lifetime » créée en 2023 pour sa 1ère rétrospective au Musée de la ville d’Ulsan, retrace 25 ans de pratique. Plus de 300 peintures ont été converties en données et intégrées à un algorithme d’intelligence artificielle, générant de nouvelles images à partir de mots comme « amour », « perte », « réconciliation », ou « mort ». Les images ainsi produites dialoguent avec les scans LIDR, vidéos et strates numériques issues de son processus de travail, pour composer un espace immersif où passé, présent et futur s’entrelacent. En confrontant l’inconscient humain aux mécanismes de l’I.A., « Once in a Lifetime » interroge la mémoire, le temps et la possibilité de peindre autrement à l’ère numérique.

Une avant-première de l’exposition immersive sera proposée les 24 et 25 octobre, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « Couleurs de Corée, Lumière sur l’art contemporain coréen ». L’ouverture officielle se fera le 15 décembre.

Dans le cadre de l’exposition « Couleurs de Corée, Lumière sur l’art contemporain coréen », le Centre Culturel Coréen présente une immersion dans l’univers numérique de l’artiste Jin Meyerson.

Du lundi 15 décembre 2025 au samedi 21 février 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-15T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-22T00:59:59+01:00

Date(s) :

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.coree-culture.org/exposition-immersive-couleurs-de,6441.html +33147208415 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://x.com/KoreaCenterFR