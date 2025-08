Exposition immersive de Geoffrey Gautheron Rue Gabriel Jeanton Tournus

Exposition immersive de Geoffrey Gautheron Rue Gabriel Jeanton Tournus vendredi 22 août 2025.

Exposition immersive de Geoffrey Gautheron

Rue Gabriel Jeanton Cellier des moines Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-09-02

Date(s) :

2025-08-22

Plongez dans une exposition immersive où peinture et lumière « balayent » la mémoire urbaine et émotionnelle de Tournus. Une installation contemporaine aux couleurs subjectives, questionnant la vision de nos histoires individuelles et collectives. .

Rue Gabriel Jeanton Cellier des moines Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Exposition immersive de Geoffrey Gautheron

German : Exposition immersive de Geoffrey Gautheron

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition immersive de Geoffrey Gautheron Tournus a été mis à jour le 2025-07-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)