Informations pratiques

Gisors

Exposition immersive

5 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-15

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-10-15

Exposition immersive de Matthieu Maudet, auteur et illustrateur de littérature jeunesse.

Participez à un atelier dessin, embarquer dans la navette spatiale de Gros Pif et découvrez des dessins originaux.

À destination d’un public familial, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 19 24 04 39 mediatheque-gisors@ccvexin-normand.fr

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English : Exposition immersive

L’événement Exposition immersive Gisors a été mis à jour le 2026-09-09 par Vexin Normand Tourisme