Exposition immersive Gisors
jeudi 15 octobre 2026 · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Exposition immersive
5 Place des Libertés Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-15
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-10-15
Exposition immersive de Matthieu Maudet, auteur et illustrateur de littérature jeunesse.
Participez à un atelier dessin, embarquer dans la navette spatiale de Gros Pif et découvrez des dessins originaux.
À destination d’un public familial, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
5 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 19 24 04 39 mediatheque-gisors@ccvexin-normand.fr
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English : Exposition immersive
L’événement Exposition immersive Gisors a été mis à jour le 2026-09-09 par Vexin Normand Tourisme
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