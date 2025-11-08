Exposition immersive Harry Potter et les Animaux Fantastiques Château de Simiane Valréas
Exposition immersive Harry Potter et les Animaux Fantastiques Château de Simiane Valréas samedi 8 novembre 2025.
Exposition immersive Harry Potter et les Animaux Fantastiques
Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas Vaucluse
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-08
Le Château de Simiane se transforme en véritable école de sorcellerie !
Objets rares, décors mythiques, artefacts fascinants et ambiance ensorcelante une expérience magique unique pour petits et grands, présentée par Ludo Collection.
+33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
English : Harry Potter and the Fantastic Beasts immersive exhibition
The Château de Simiane is transformed into a veritable school of sorcery!
Rare objects, mythical settings, fascinating artifacts and an enchanting atmosphere: a unique magical experience for young and old, presented by Ludo Collection.
German : Immersive Ausstellung Harry Potter und die Phantastischen Tierwesen
Das Schloss von Simiane verwandelt sich in eine wahre Hexenschule!
Seltene Gegenstände, mythische Kulissen, faszinierende Artefakte und eine bezaubernde Atmosphäre: ein einzigartiges magisches Erlebnis für Groß und Klein, präsentiert von Ludo Collection.
Italiano :
Il castello di Simiane si trasforma in una vera e propria scuola di stregoneria!
Oggetti rari, ambientazioni mitiche, manufatti affascinanti e un’atmosfera ammaliante: un’esperienza magica unica per grandi e piccini, presentata da Ludo Collection.
Espanol :
El castillo de Simiane se transforma en una auténtica escuela de hechicería
Objetos raros, escenarios míticos, artefactos fascinantes y una atmósfera hechizante: una experiencia mágica única para grandes y pequeños, presentada por Ludo Collection.
