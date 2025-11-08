Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition immersive Harry Potter et les Animaux Fantastiques Château de Simiane Valréas

Exposition immersive Harry Potter et les Animaux Fantastiques Château de Simiane Valréas samedi 8 novembre 2025.

Exposition immersive Harry Potter et les Animaux Fantastiques

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :
2025-11-08

Le Château de Simiane se transforme en véritable école de sorcellerie !
Objets rares, décors mythiques, artefacts fascinants et ambiance ensorcelante une expérience magique unique pour petits et grands, présentée par Ludo Collection.
  .

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44  accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English : Harry Potter and the Fantastic Beasts immersive exhibition

The Château de Simiane is transformed into a veritable school of sorcery!
Rare objects, mythical settings, fascinating artifacts and an enchanting atmosphere: a unique magical experience for young and old, presented by Ludo Collection.

German : Immersive Ausstellung Harry Potter und die Phantastischen Tierwesen

Das Schloss von Simiane verwandelt sich in eine wahre Hexenschule!
Seltene Gegenstände, mythische Kulissen, faszinierende Artefakte und eine bezaubernde Atmosphäre: ein einzigartiges magisches Erlebnis für Groß und Klein, präsentiert von Ludo Collection.

Italiano :

Il castello di Simiane si trasforma in una vera e propria scuola di stregoneria!
Oggetti rari, ambientazioni mitiche, manufatti affascinanti e un’atmosfera ammaliante: un’esperienza magica unica per grandi e piccini, presentata da Ludo Collection.

Espanol :

El castillo de Simiane se transforma en una auténtica escuela de hechicería
Objetos raros, escenarios míticos, artefactos fascinantes y una atmósfera hechizante: una experiencia mágica única para grandes y pequeños, presentada por Ludo Collection.

L’événement Exposition immersive Harry Potter et les Animaux Fantastiques Valréas a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes