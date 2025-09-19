Exposition immersive : LOADING – L’art urbain à l’ère numérique Ancienne Banque de France, Maubeuge Maubeuge

Exposition immersive : LOADING – L’art urbain à l’ère numérique Ancienne Banque de France, Maubeuge Maubeuge vendredi 19 septembre 2025.

[LOADING – L’art urbain à l’ère numérique] ​ ​ ​

La nouvelle exposition immersive arrive à l’ancienne banque de France ! ✨

« Au XXème siècle, les murs des villes sont marqués par une large diffusion de l’art urbain : l’espace public devient un terrain d’expression privilégié, un lieu de création, d’exposition et de détournement pour un art qui se définit en marge des instances officielles.

Avec l’arrivée d’internet puis des réseaux sociaux, le street art connait une révolution, entraînant un nouveau rapport des artistes à la ville. » – Grand Palais Immersif.✨

Pour cette toute nouvelle exposition, le Grand Palais Immersif et le studio Atlas V vous feront voyager dans l’univers du street art. Découvrez les différents artistes qui ont marqué les rues de leur empreinte créative, dévoilant de toutes nouvelles scènes artistiques partant de l’Inde jusqu’au Maghreb brisant les codes de l’art urbain !

Inauguration le jeudi 18 septembre 17h30

Exposition visible le vendredi 19 septembre de 14h à 18h

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h-13h/ 14h-18h

Puis du mardi au dimanche

⌚14h à 18h

Ancienne Banque de France

N’oubliez pas ! L’exposition est gratuite et tout public !

Ancienne Banque de France, Maubeuge 3 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

