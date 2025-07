Exposition Immersive « L’Océan de Léa » Quai Infernet Nice

Exposition Immersive « L'Océan de Léa » Quai Infernet Nice samedi 12 juillet 2025.

Exposition Immersive « L’Océan de Léa »

Quai Infernet Centre des Congrès OcéaNice Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-12

fin : 2025-09-14

2025-07-12

Cet été, le Centre de Congrès OcéaNice au Port de Nice vous ouvre ses portes lors de l’exposition immersive très créative : L’Océan de Léa conçue par l’artiste Junior Fritz Jacquet.

Quai Infernet Centre des Congrès OcéaNice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur info.nice@nicecotedazurtourisme.com

English : Exposition Immersive « L’Océan de Léa »

This summer, the Centre de Congrès OcéaNice in the Port of Nice is opening its doors to you for a highly creative immersive exhibition: ‘L’Océan de Léa’ designed by Junior artist Fritz Jacquet.

German : Exposition Immersive « L’Océan de Léa »

Diesen Sommer öffnet das Kongresszentrum OcéaNice im Hafen von Nizza seine Türen für die kreative, immersive Ausstellung « Léa’s Ocean », die von dem Künstler Junior Fritz Jacquet entworfen wurde.

Italiano : Exposition Immersive « L’Océan de Léa »

Quest’estate, il Centre de Congrès OcéaNice nel porto di Nizza vi apre le porte per una mostra immersiva altamente creativa: “L’Océan de Léa”, progettata dall’artista junior Fritz Jacquet.

Espanol : Exposition Immersive « L’Océan de Léa »

Este verano, el Centro de Congresos OcéaNice del puerto de Niza le abre sus puertas para una exposición inmersiva de gran creatividad: « L’Océan de Léa », diseñada por el artista Junior Fritz Jacquet.

