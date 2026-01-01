Exposition immersive pour les tout-petits Estrange Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Exposition immersive pour les tout-petits Estrange

Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-13 09:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-13

Estrange une exposition immersive pour les tout-petits

Plongez dans l’univers poétique de l’estran grâce à une exposition spécialement conçue pour les tout-petits.

Bulot géant

Coin histoires

Espace sensoriel

Jeux autour de la mer, etc…

Exposition prêtée par le Grand Site de France Cap d’Erquy-Cap Fréhel .

Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68

