Exposition immersive pour les tout-petits Estrange Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 09:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
Date(s) :
2026-01-13
Estrange une exposition immersive pour les tout-petits
Plongez dans l’univers poétique de l’estran grâce à une exposition spécialement conçue pour les tout-petits.
Bulot géant
Coin histoires
Espace sensoriel
Jeux autour de la mer, etc…
Exposition prêtée par le Grand Site de France Cap d’Erquy-Cap Fréhel .
Médiathèque 34 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
English :
