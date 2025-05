EXPOSITION IMMERSIVE SUR L’HYDROÉLECTRICITÉ DU CHASSEZAC ET SES TRANSITIONS À VENIR – Pourcharesses, 7 juillet 2025 14:00, Pourcharesses.

Lozère

EXPOSITION IMMERSIVE SUR L’HYDROÉLECTRICITÉ DU CHASSEZAC ET SES TRANSITIONS À VENIR Château de Castanet Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Au Château de Castanet, en partenariat avec EDF

Une exposition immersive, à voir et à entendre, sur les 60 ans de l’hydroélectricité du Chassezac et ses transitions à venir.

Avec la collaboration de Sophie MANEVAL et Claire LAUZON.

Du 7 Juillet au 31 Août de 14h à 19h Dernières entrées à 18h30

Fermé le samedi

Entrée au château et accès à toutes les expositions 12 ans gratuit / 12-25 ans 2€ / + de 25 ans: 4€/ Groupe +10 2€ .

Château de Castanet

Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

English :

At Château de Castanet, in partnership with EDF:

An immersive exhibition, to see and hear, on 60 years of hydroelectricity on the Chassezac and its future transitions.

With the collaboration of Sophie MANEVAL and Claire LAUZON.

July 7 to August 31, 2pm to 7pm Last admission at 6:30pm

Closed on Saturday

German :

Im Château de Castanet, in Partnerschaft mit EDF :

Eine immersive Ausstellung zum Sehen und Hören über die 60 Jahre Wasserkraft am Chassezac und ihre künftigen Übergänge.

Unter Mitarbeit von Sophie MANEVAL und Claire LAUZON.

Vom 7. Juli bis 31. August von 14 bis 19 Uhr Letzter Einlass um 18.30 Uhr

Samstag geschlossen

Italiano :

Al Castello di Castanet, in collaborazione con EDF:

Una mostra immersiva, da vedere e da ascoltare, su 60 anni di energia idroelettrica sullo Chassezac e sulle sue future transizioni.

Con la collaborazione di Sophie MANEVAL e Claire LAUZON.

Dal 7 luglio al 31 agosto, dalle 14.00 alle 19.00 Ultimo ingresso alle 18.30

Chiuso il sabato

Espanol :

En el Château de Castanet, en colaboración con EDF :

Una exposición inmersiva, para ver y oír, sobre 60 años de hidroelectricidad en el Chassezac y sus futuras transiciones.

Con la colaboración de Sophie MANEVAL y Claire LAUZON.

Del 7 de julio al 31 de agosto, de 14:00 a 19:00 h Última entrada a las 18:30 h

Cerrado el sábado

