Exposition immersive, Vladyslav Troitskyi École Supérieure d’Art de Lorraine Metz

École Supérieure d’Art de Lorraine 1 Rue de la Citadelle Metz Moselle

Ce projet est initié par GOGOLFEST en collaboration avec la fondation caritative Voix des Enfants , sous le commissariat et la production de Vladyslav Troitskyi, fondateur du théâtre DAKH, des groupes DakhaBrakha et Dakh Daughters, et du festival GOGOLFEST.

L’exposition rassemble des œuvres multimédias et des installations consacrées à l’enfance confrontée à la guerre, à la perte du foyer et à la mémoire brisée. À travers le langage de l’art contemporain, elle interroge la manière dont la guerre transforme la vie des enfants et des adultes, en les privant de sécurité et du sentiment de chez-soi.

Parmi les œuvres présentées Vidéos documentaires et animées, installation consacrée à Marioupol, installation dédiée aux enfants ukrainiens illégalement déportés par la Russie

Thématique transversale perdre sa maison, perdre son foyer à cause de la guerre.Tout public

École Supérieure d’Art de Lorraine 1 Rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 61 30

English :

This project is initiated by GOGOLFEST in collaboration with the Children’s Voices charitable foundation, curated and produced by Vladyslav Troitskyi, founder of the DAKH theater, the bands DakhaBrakha and Dakh Daughters, and the GOGOLFEST festival.

The exhibition brings together multimedia works and installations dedicated to childhood in the face of war, loss of home and broken memory. Using the language of contemporary art, it examines how war transforms the lives of children and adults, depriving them of security and a sense of home.

Among the works presented Documentary and animated videos, installation dedicated to Marioupol, installation dedicated to Ukrainian children illegally deported by Russia

Cross-cutting theme: losing your house, losing your home because of war.

