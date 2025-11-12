Exposition | Immortelles Langeac

Exposition | Immortelles

Exposition Immortelles de Clothilde Anty. Cette exposition est une proposition pour renouer avec nos origines ; nous sommes intimement liés à toutes les espèces qui nous entourent.

Ensemble, nous constituons le Peuple du Vivant.

.

Immortelles exhibition by Clothilde Anty. This exhibition is a way of reconnecting with our origins: we are intimately linked to all the species that surround us.

Together, we make up the People of Life.

Ausstellung Immortelles von Clothilde Anty. Diese Ausstellung ist ein Vorschlag, um wieder mit unseren Ursprüngen in Verbindung zu treten; wir sind eng mit allen Arten, die uns umgeben, verbunden.

Gemeinsam bilden wir das Volk der Lebenden.

Mostra Immortelles di Clothilde Anty. Questa mostra è un modo per ricollegarsi alle nostre origini: siamo intimamente legati a tutte le specie che ci circondano.

Insieme, formiamo il Popolo della Vita.

Exposición Immortelles de Clothilde Anty. Esta exposición es una forma de volver a conectar con nuestros orígenes: estamos íntimamente ligados a todas las especies que nos rodean.

Juntos, formamos el Pueblo de la Vida.

