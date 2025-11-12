Exposition | Immortelles Langeac
Exposition | Immortelles Langeac mercredi 12 novembre 2025.
Exposition | Immortelles
Médiathèque Langeac Haute-Loire
Début : Dimanche 2025-11-12
fin : 2025-11-29
2025-11-12
Exposition Immortelles de Clothilde Anty. Cette exposition est une proposition pour renouer avec nos origines ; nous sommes intimement liés à toutes les espèces qui nous entourent.
Ensemble, nous constituons le Peuple du Vivant.
Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
English :
Immortelles exhibition by Clothilde Anty. This exhibition is a way of reconnecting with our origins: we are intimately linked to all the species that surround us.
Together, we make up the People of Life.
German :
Ausstellung Immortelles von Clothilde Anty. Diese Ausstellung ist ein Vorschlag, um wieder mit unseren Ursprüngen in Verbindung zu treten; wir sind eng mit allen Arten, die uns umgeben, verbunden.
Gemeinsam bilden wir das Volk der Lebenden.
Italiano :
Mostra Immortelles di Clothilde Anty. Questa mostra è un modo per ricollegarsi alle nostre origini: siamo intimamente legati a tutte le specie che ci circondano.
Insieme, formiamo il Popolo della Vita.
Espanol :
Exposición Immortelles de Clothilde Anty. Esta exposición es una forma de volver a conectar con nuestros orígenes: estamos íntimamente ligados a todas las especies que nos rodean.
Juntos, formamos el Pueblo de la Vida.
