Exposition Impressions Cuzion
Exposition Impressions Cuzion vendredi 12 décembre 2025.
Exposition Impressions
Rue de l’Église Cuzion Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-12
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12
Exposition Impressions par Midori San à la Maison des Arts de Cuzion.
.
Rue de l’Église Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 24 51
English :
Impressions exhibition by Midori San at the Maison des Arts in Cuzion.
L’événement Exposition Impressions Cuzion a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Vallée de la Creuse