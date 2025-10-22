Exposition Impressions du vivant, paysages architecturaux Kaysersberg Vignoble

Exposition Impressions du vivant, paysages architecturaux Kaysersberg Vignoble mercredi 22 octobre 2025.

Exposition Impressions du vivant, paysages architecturaux

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Découvrez les réalisations artistiques de Cécile Espinasse, Desirée Schroetter et Eddy Herqué. Initiation au monotype végétal sur réservation par téléphone.

Trois artistes vous attendent à l’Ancien Musée de Kaysersberg.

Cécile Espinasse à une pratique d’atelier, centrée sur l’impression de monotypes et de lino-gravures, qu’elle monte parfois en structures lumineuses. Elle travaille notamment sur le thème de la nature urbaine.

Eddy Herqué où traits, couleurs, volumes, le dessin et la recherche créative exalte son quotidien. L’aisance de la main tenant l’outil, renforcée par les techniques numériques lui permet d’explorer différents univers. Jouant des supports et des formats, affirmant ses connaissances techniques pour des décors culinaires ou poussant les portes d’une entière liberté dédiée aux formats XXL où dextérité et souplesse du geste côtoie le rendu des matières.

Désirée Schroetter exerce une activité relevant de la création artistique dans le champ des arts plastiques et graphiques. Pour celle-ci, elle procède à des impressions végétales sur papier et tissus ; à des teintures végétales ; et utilise diverses techniques et mediums gravure ; photographie. Il s’agit de la création d’oeuvres originales au sens de la propriété littéraire et artistique.

Toute la semaine participez à des initiations au monotype végétal, sur réservation par téléphone.

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 61 79 20 61 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Discover the artistic creations of Cécile Espinasse, Desirée Schroetter and Eddy Herqué. Introduction to plant monotypes by telephone reservation.

German :

Entdecken Sie die künstlerischen Leistungen von Cécile Espinasse, Desirée Schroetter und Eddy Herqué. Einführung in die Pflanzenmonotypie nach telefonischer Anmeldung.

Italiano :

Scoprite le creazioni artistiche di Cécile Espinasse, Desirée Schroetter e Eddy Herqué. Introduzione ai monotipi vegetali su prenotazione telefonica.

Espanol :

Descubra las creaciones artísticas de Cécile Espinasse, Desirée Schroetter y Eddy Herqué. Introducción a los monotipos vegetales mediante reserva telefónica.

L’événement Exposition Impressions du vivant, paysages architecturaux Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg