Exposition Impressions Kaysersberg Vignoble

Exposition Impressions

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Cécile Espinasse, Jessie Servenay et Désirée Schroetter, 3 artistes dont les recherches se croisent à travers peintures, gravures, monotypes végétaux, bijoux et luminaires.

Après s’être longtemps dédiée à la danse contemporaine comme moyen d’expression, Jessie Servenay se consacre depuis la pandémie intensément au dessin et à la peinture. Elle présente ici ses derniers travaux. Certains, construits autour de la couleur, invitent l’imagination du spectateur à se déployer. D’autres, figuratifs, puisent leur inspiration dans les paysages, le corps, la musique, des scènes de la vie extra-ordinaire… Peindre c’est puiser aux sources de la connaissance tout en s’en libérant , en ces termes Jessie Servenay considère que la peinture s’apparente à la performance de l’improvisation en danse, autant technique qu’intuitive. Elle continue à se former en gravure et en dessin, développe sa peinture en autodidacte.

Cécile Espinasse est artiste plasticienne, et designer social et culinaire. Elle se forme aux Pays-Bas (à la Design Academy Eindhoven d’où elle sort diplômée et lauréate du Social Design Talent Award en 2019) puis revient en France, à Strasbourg, en 2021 où elle développe davantage sa pratique de gravure, qu’elle aime ouvrir autant que possible au public à travers différents ateliers et interventions. En 2025, elle complète ses apprentissages par la formation des plasticiens intervenants (CFPI) proposée par la Haute Ecole des Arts du Rhin. De manière générale, elle cherche à (re)trouver du plaisir et du merveilleux dans le quotidien, et utilise la presse à imprimer comme lunettes pour explorer-révéler les détails de ce qui nous entoure. Pour l’exposition, elle présente des monotypes, des luminaires et des boucles d’oreilles réalisés à partir de plantes urbaines, ainsi que ses premières recherches en kitchen-litho sur la peau.

Désirée Schroetter a suivi pendant dix ans en cours du soir des cours de gravures à l’école supérieure d’art et design de Grenoble puis à l’école d’arts plastiques de Colmar. C’est de manière fortuite qu’elle découvre la trace laissée par un végétal après son passage sous la presse. Son intérêt pour le monotype végétal est né des effets visuels inattendus que laissent sur le papier la structure d’une plante, la forme et les lignes d’une feuille ou d’une fleur. La découverte d’un nouveau regard posé sur la nature se fait jour, attentif à ce qui ne se voit pas immédiatement mais se révèle à la surface du papier. Elle développe cette technique du monotype végétal en dialogue avec Cécile Espinasse. Aujourd’hui son travail est axé sur la composition et la poésie que nous offre la trace du vivant. Elle souhaite transmettre ce nouveau regard et, par la réalisation de cartes notamment, renouveler le temps de l’écriture et de la réflexion. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 61 79 20 61 gravures2016@gmail.com

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English :

Cécile Espinasse, Jessie Servenay and Désirée Schroetter, 3 artists whose research intersects in paintings, engravings, plant monotypes, jewelry and lighting.

L’événement Exposition Impressions Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg