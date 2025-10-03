Exposition « Impressions plurielles » : exposition collectives de 5 graveurs Bibliothèque Municipale Plougoulm

Exposition « Impressions plurielles » : exposition collectives de 5 graveurs 3 et 4 octobre Bibliothèque Municipale Finistère

Exposition en entrée libre aux horaires de la médiathèque

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

« Impressions plurielle(s) » : Médiathèque Ty Koulm – du 3 octobre au 3 novembre 2025

Une exposition collective qui réunie les regards croisés de quatre plasticiens du territoire, pour qui l’art du Multiple est un médium privilégié : Kessavadee de Portzamparc, Marianne Laës, Serge Marzin, Jean-Luc Le Balp. Une sélection de livres d’artiste et de gravure de l’artiste Saint Politain, Jean Vaugeois, disparu en 2016 sera également présentée.

En parallèle de cette exposition les ateliers de Serge Marzin, Kasavedee de Portzamparc et Marianne Laes seront ouverts au public et à la visite durant le week-end de biblis en folie .

Entrée libre – visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque Rens : 02 98 29 81 14

Bibliothèque Municipale 105 Rue du Bourg 29250 Plougoulm Plougoulm 29250 Finistère Bretagne 0614636726 https://www.mediatheques.hlc.bzh/

Biblis en folie 2025

Jean Vaugeois