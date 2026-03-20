Exposition IN SITU Jean Paul Mathelier Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé
Exposition IN SITU Jean Paul Mathelier Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé samedi 4 avril 2026.
Exposition IN SITU Jean Paul Mathelier
Rue Jules Ferry Patronage laïque Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Jean Paul Mathelier nous propose une projection de ses photos remarquables en même temps qu’ une création musicale de Sylvain Thomas . .
Rue Jules Ferry Patronage laïque Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 62 69 24 75
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English : Exposition IN SITU Jean Paul Mathelier
L’événement Exposition IN SITU Jean Paul Mathelier Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden