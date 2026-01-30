Exposition In Vivo Patrice Balvay Les Jardins Suspendus Alvéole 13 Serres de collection Le Havre

Exposition In Vivo Patrice Balvay

Les Jardins Suspendus Alvéole 13 Serres de collection 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-21

fin : 2026-05-10

2026-03-21

Formé dans les ateliers de Boltanski et Albérola, Patrice Balvay vit et travaille au Havre. Sa pratique artistique consiste à réaliser des dessins performatifs, qui sont des transcriptions d’espaces traversés, de paysages arpentés. Un temps de création au sein des Jardins suspendus, va permettre la réalisation d’une série de dessins axés sur le vivant ( vegetus ), visant à explorer les analogies possibles entre le végétal et les lignes dessinées.

En s’inspirant des formes végétales contenues dans les serres et les jardins, Patrice Balvay a produit des dessins de grandes dimensions, disposés sur l’ensemble du site et formant ainsi un parcours. Ces dessins s’altéreront au gré des conditions météo, une dimension éphémère en adéquation avec le vivant, qui par nature, n’a pas de forme fixe.

L’alvéole 13 sera consacrée à l’exposition de l’ensemble du travail de recherche préparatoire et à la diffusion d’un film documentaire réalisé sur le temps de résidence et témoignant du processus de création.

Vernissage de l’exposition le vendredi 20 mars à 17 h 30. .

Les Jardins Suspendus Alvéole 13 Serres de collection 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie

English : Exposition In Vivo Patrice Balvay

