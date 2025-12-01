Exposition INAD Sevan Parc hôtel Pertuis

Exposition INAD

Du 14/12 au 29/12/2025 tous les jours de 10h à 12h. Sevan Parc hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-29 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Exposition remarquable De Dominique Inad Navy du 14 Novembre au 29 Décembre 2025 au Sevan Parc Hôtel.

Vernissage le 28 novembre de 18h00 à 19h30.

Visites de 10h00 à 12h00 sauf dimanches et lundi sur réservation .

Sevan Parc hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 08 19

English :

Remarkable exhibition by Dominique Inad Navy from November 14th to December 29th 2025 at the Sevan Parc Hotel.

Opening on November 28 from 6:00 pm to 7:30 pm.

German :

Dominique Inad Navy’s bemerkenswerte Ausstellung vom 14. November bis 29. Dezember 2025 im Sevan Parc Hotel.

Vernissage am 28. November von 18.00 bis 19.30 Uhr.

Italiano :

Notevole mostra di Dominique Inad Navy dal 14 novembre al 29 dicembre 2025 presso il Sevan Parc Hotel.

Inaugurazione il 28 novembre dalle 18.00 alle 19.30.

Espanol :

Notable exposición de Dominique Inad Navy del 14 de noviembre al 29 de diciembre de 2025 en el hotel Sevan Parc.

Inauguración el 28 de noviembre de 18:00 a 19:30.

L’événement Exposition INAD Pertuis a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Pertuis