EXPOSITION INAUGURALE Saint-Sériès

Saint-Sériès

EXPOSITION INAUGURALE

222 Rue des Chênes Saint-Sériès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Exposition Inaugurale

Photos Yves Mandagot

Lieudit Marie et Marius

22 rue des Chênes

34400 Saint-Sériès

14 au 17 Mai 2026

De 11 à 19h

Vernissage jeudi 14 Mai à 18h

Qu’importe, me direz-vous, puisqu’en vérité chacun perd la mémoire et que personne ne laisse rien, for quelques outils rouillés, quelques machines obsolètes et, comme chacun sait, des amas sans ordre de poussières grises qui ne savent rien dire de la teneur, du temps et de la raison de leur dépôt.

Pourtant, il n’est pas défendu de faire de ce rien une forme d’éternité. Nulle présomption en cela, bien au contraire il n’est question que de reconnaissance, d’artistique revendication de paternité et de maternité ou, pour le dire autrement, d’exaltation de la filiation.

Je ne suis que la fille, une descendante des héros aux précieux côtés de mon frère Dominique mais je veux l’être pleinement. J’admire. C’est bien moi qui regarde mais je fais confiance à un artiste ami pour révéler, jouer, interpréter, exalter, feu d’artificialiser mon regard. Redonner vie à mon père, Marius, ce véritable chef d’orchestre d’une complice nature, sans dissimuler en lui le petit Mariano. Druidiser ma mère, Marie, sans oublier sa naissance en Maria de Librilla. Faire de leurs outils du quotidien vivant et des machines réformés, de leurs arbres et de leurs bêtes des rayons d’arts accessibles, à portée de main et d’humanité.

Cet artiste, sensible, discret, respectueux de la place des hommes, femmes, bêtes, matériels, matières et de leurs respectives lumières est Yves MANDAGOT, et sa formule magique est la photographie.

L’éternité d’une photographie dure-t-elle plus longtemps que celle d’un olivier ?

D’autres que moi le diront, quand à leur tour ils et elles poseront sur nos pierres d’autres pierres tirées des alluvions du Vidourle qui coule à nos pieds, du Rhône, de l’Ardèche et du Gardon auxquels je suis aujourd’hui alliée et du Guadalentin qui alimenta mes terres aïeules.

Pour l’heure, à nos côtés, Yves scelle artistiquement la pierre qui donne à ce berceau son nom

LIEUDIT MARIE & MARIUS

Pour une interprétation de l’intention de Sylvie Garcia-Carre

Jean-Jacques Carre

Mai 2026 .

222 Rue des Chênes Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 00 92

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English : EXPOSITION INAUGURALE

Inaugural Exhibition

Photos Yves Mandagot

Lieudit Marie et Marius

22 rue des Chênes

34400 Saint-Sériès

may 14 to 17, 2026

From 11 am to 7 pm

Opening Thursday May 14th at 6pm

L’événement EXPOSITION INAUGURALE Saint-Sériès a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT PAYS DE LUNEL