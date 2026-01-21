EXPOSITION INCONSCIENT ARCHAÏQUE DE SARAH TRITZ CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

EXPOSITION INCONSCIENT ARCHAÏQUE DE SARAH TRITZ

Le centre d’art contemporain consacre une exposition à Sarah Tritz, dont la pratique se déploie à la croisée du dessin, de la sculpture et de l’installation. Venez découvrir son art !

Sarah Tritz Figures et fictions du dessin. L’artiste développe un langage singulier, où le dessin occupe une place fondatrice il n’est pas seulement un point de départ, mais un outil conceptuel, un espace de pensée à partir duquel s’élaborent formes, gestes et récits.

Le travail de Sarah Tritz se caractérise par une tension constante entre narration et abstraction, entre construction et déconstruction. Ses œuvres, souvent traversées par une dimension ludique et sensuelle, convoquent autant l’imaginaire de l’enfance que celui de l’histoire de l’art. En flirtant avec les codes de l’illustration, l’artiste réinvente un vocabulaire plastique où la ligne, la couleur et le volume deviennent les vecteurs d’une pensée critique et poétique.

Dans l’espace de la Chapelle Saint-Jacques, son œuvre dialogue avec l’architecture et la mémoire du lieu, offrant au visiteur une expérience à la fois visuelle et mentale, où le dessin se fait matière, sculpture et récit. Cette exposition met en évidence la capacité de Sarah Tritz à créer des formes ouvertes et mouvantes, qui questionnent notre manière de regarder, de raconter et d’habiter les images.

Vernissage le samedi 14.02.26 à partir de 19h .

The center d?art contemporain is devoting an exhibition to Sarah Tritz, whose practice is at the crossroads of drawing, sculpture and installation. Come and discover her art!

