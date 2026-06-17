Connac

Exposition Incontinenza Napoliteana Maïa Budde L’Atelier Bleu du 4 juillet au 23 août

47 place des Coufinhals Connac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-04

Du 4 juillet au 23 août, l’Atelier Bleu à Connac accueille l’exposition Incontinenza Napoletana de Maïa Budde, une immersion photographique au cœur des rues vivantes et colorées de Naples.

Maïa Budde est une artiste d’origine aveyronnaise vivant à Toulouse, aussi connue sous le pseudonyme de Lakoorbe. Touchant à différents types d’arts tel que le dessin, la peinture ou la photographie, elle décide de partir voyager en sac à dos quelques années. Posant des valises à Naples en Italie en 2024, elle tombe amoureuse des rues colorées et décorées par le peuple: le street art et l’affichage sauvage étant l’une des caractéristiques immanquable de cette ville italienne. Durant deux ans, elle arpente les rues avec son appareil photo afin d’en capturer l’essence, de montrer à quel point la ville regorge des traces de différents humains passés par là, menant à son exposition Incontinenza Napoliteana.

Vernissage le 4 juillet à partir de 19h. Cette soirée sera également l’occasion de célébrer l’anniversaire de la galerie dans une ambiance conviviale avec scène ouverte et restauration sur place.

Repas 5 € / Boissons participation libre .

47 place des Coufinhals Connac 12170 Aveyron Occitanie

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English :

From July 4 to August 23, the Atelier Bleu in Cognac will host Ma%EFa Budde’s exhibition *Incontinenza Napoletana*, a photographic journey into the heart of Naples’ lively and colorful streets.

L’événement Exposition Incontinenza Napoliteana Maïa Budde L’Atelier Bleu du 4 juillet au 23 août Connac a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)