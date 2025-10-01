Exposition Incroyable cerveau Place du marché Argentan

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-10-01

Grâce aux récentes découvertes en neurosciences, découvrez dans cette exposition, les secrets de notre incroyable cerveau. Des jeux, des multimédias inédits, des films et des manipulations vous permettent d’en savoir plus sur le cerveau humain et son fonctionnement. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

