TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-10
fin : 2025-10-05
2025-09-10
Depuis 6 ans, mes recherches portent sur la couleur INDIGO, couleur d’origine naturelle, nomade, gorgée de richesse et de vertu, et à l’histoire ancestrale. La couleur, qui n’existe qu’au contact de la lumière, parcourt la surface ici peinte en noir par des nuances de bleus infinis, subtilement travaillées avec du blanc sur la palette préparatoire.
Le processus de travail évolue en permanence, dans le rapport de l’espace et du temps, et décrit la réalité d’un monde en perpétuel changement. Ce geste artistique est comparable à la force mécanique des éléments naturels (vent, terre, eau, feu, air) qu’elle soit issue de la nature ou de l’homme, l’œuvre est le résultat du hasard et de la nécessité.
Ces toiles sont comme un témoignage de sédiments cinétiques, d’une union entre microcosme et macrocosme, où la croissance de la couleur est inhérente au concept des opposés et au rythme de la respiration. C’est cette réalité mouvante qui lie l’artiste à l’observateur ; le monde onirique abyssal ou aérien où l’on s’immerge en regardant les toiles est propre à l’imaginaire de chacun.
EXPOSITION à découvrir du mardi au samedi de 14h à 18h et pendant les spectacles
BIOGRAPHIE
Christine Pillot artiste visuel, peintre étudie dans les années 1980 aux Beaux-Arts de Toulouse et à la Faculté d’Arts Plastiques de Bordeaux. À 23 ans elle part au Sénégal et va y résider de 1988 à 2008. Durant ces vingt années africaines, en tandem avec Mauro Petroni, elle co-dirige l’atelier Céramiques Almadies , centre d’art de référence, galerie d’exposition et atelier de Céramique.
Elle y réalise les projets artistiques, commandes de design et de scénographie d’espace. Elle se fait connaître à Dakar en 1994 lors de son exposition de peintures et de sculptures en terre Antigravité à la Galerie 39 de l’Institut Français.
Son parcours d’expositions fait voyager son œuvre dans plusieurs pays d’Afrique et d’Europe.
Utilisant la peinture à l’huile et à l’acrylique, elle explore la technique picturale dans des séries d’abstraction géométrique avec pour fil conducteur le sens cognitif de l’art. A Dakar, enseignante de dessin et arts plastiques au Lycée Jean Mermoz, elle prodigue l’expression artistique avec les patients de l’hôpital psychiatrique de Fann, puis avec les enfants des rues dans le cadre du Samu Social.
Elle vit aujourd’hui à Bordeaux, dans son atelier. La couleur, la lumière, la genèse évolutive liée au corps dans l’espace-temps s’y retrouve au cœur de sa démarche artistique et philosophique. Depuis 2019, elle s’est consacrée aux variations de la couleur Indigo. Son travail est représenté à Bordeaux par la galerie Art’Gentiers.
Durant l’année 2023, elle repart six mois en résidence artistique en Afrique de l’ouest et en Afrique du sud. Il s’ensuit une recherche de palettes de couleurs monochromes décomposées en variations de couleurs, évoluant de l’ombre et la lumière, avec pour thème les éléments fondamentaux de la nature terre eau ciel air univers.
TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr
English :
For the past 6 years, my research has focused on the color INDIGO, a color of natural origin, nomadic, full of richness and virtue, and with an ancestral history. Color, which only exists in contact with light, runs across the surface here painted black in infinite shades of blue, subtly worked with white on the preparatory palette.
The working process is constantly evolving, in the relationship between space and time, and describes the reality of a world in perpetual change. This artistic gesture is comparable to the mechanical force of the natural elements (wind, earth, water, fire, air): whether created by nature or by man, the work is the result of chance and necessity.
These canvases bear witness to kinetic sediments, to a union between microcosm and macrocosm, where the growth of color is inherent in the concept of opposites and the rhythm of breathing. It is this shifting reality that binds the artist to the viewer; the dreamlike abyssal or ethereal world into which one immerses oneself when looking at the canvases is unique to each individual?s imagination.
EXHIBITION open Tuesday to Saturday, 2pm to 6pm, and during shows
BIOGRAPHY
Christine Pillot visual artist, painter studied at the Beaux-Arts de Toulouse and the Faculté d?Arts Plastiques de Bordeaux in the 1980s. At the age of 23, she left for Senegal, where she lived from 1988 to 2008. During these twenty years in Africa, in tandem with Mauro Petroni, she co-directed the « Céramiques Almadies » workshop, a reference art center, exhibition gallery and ceramics workshop.
Here, she realizes artistic projects, design commissions and space scenography. She made a name for herself in Dakar in 1994 with her « Antigravité » exhibition of paintings and clay sculptures at Galerie 39 of the Institut Français.
Her exhibitions have taken her work to several African and European countries.
Using oil and acrylic paint, she explores the pictorial technique in series of geometric abstractions, with the cognitive meaning of art as a common thread. In Dakar, as a drawing and plastic arts teacher at the Lycée Jean Mermoz, she taught artistic expression to patients at the Fann psychiatric hospital, then to street children as part of the Samu Social program.
She now lives in her studio in Bordeaux. Color, light and the evolving genesis of the body in space-time are at the heart of her artistic and philosophical approach. Since 2019, she has focused on variations of the color Indigo. Her work is represented in Bordeaux by the Art?Gentiers gallery.
In 2023, she will spend six months in artistic residency in West and South Africa. What follows is a search for monochrome color palettes broken down into color variations, evolving from light and shadow, with the fundamental elements of nature as their theme: earth ? water ? sky ? air ? universe.
German :
Seit sechs Jahren beschäftige ich mich mit der Farbe INDIGO, einer natürlichen, nomadischen Farbe, die Reichtum und Tugend in sich birgt und auf eine uralte Geschichte zurückblicken kann. Die Farbe, die nur im Kontakt mit dem Licht existiert, durchzieht die hier schwarz gemalte Oberfläche mit unendlichen Blautönen, die auf der vorbereitenden Palette subtil mit Weiß bearbeitet wurden.
Der Arbeitsprozess entwickelt sich im Verhältnis von Raum und Zeit ständig weiter und beschreibt die Realität einer Welt, die sich ständig verändert. Diese künstlerische Geste ist vergleichbar mit der mechanischen Kraft der natürlichen Elemente (Wind, Erde, Wasser, Feuer, Luft): Ob das Werk nun von der Natur oder vom Menschen geschaffen wurde, es ist das Ergebnis von Zufall und Notwendigkeit.
Diese Gemälde sind wie ein Zeugnis kinetischer Sedimente, einer Vereinigung von Mikro- und Makrokosmos, in der das Wachstum der Farbe dem Konzept der Gegensätze und dem Rhythmus der Atmung innewohnt. Es ist diese bewegliche Realität, die den Künstler mit dem Betrachter verbindet; die abgründige oder luftige Traumwelt, in die man beim Betrachten der Gemälde eintaucht, ist der Vorstellungswelt jedes Einzelnen eigen.
AUSSTELLUNGEN von Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und während der Aufführungen
BIOGRAPHIE
Christine Pillot bildende Künstlerin, Malerin studierte in den 1980er Jahren an der Kunsthochschule in Toulouse und an der Fakultät für plastische Künste in Bordeaux. Mit 23 Jahren reiste sie in den Senegal und lebte dort von 1988 bis 2008. Während ihrer 20 Jahre in Afrika leitete sie gemeinsam mit Mauro Petroni das Atelier « Céramiques Almadies », ein Referenz-Kunstzentrum, eine Ausstellungsgalerie und ein Keramikatelier.
Dort realisiert sie Kunstprojekte, Designaufträge und Raumszenografien. Sie wurde 1994 in Dakar bekannt, als sie in der Galerie 39 des Institut Français ihre Gemälde und Skulpturen aus Ton unter dem Titel « Antigravité » ausstellte.
Ihre Ausstellungen führen sie durch mehrere Länder in Afrika und Europa.
Sie verwendet Öl- und Acrylfarben und erforscht die Maltechnik in Serien geometrischer Abstraktion, wobei sie die kognitive Bedeutung der Kunst als roten Faden verwendet. In Dakar unterrichtete sie Zeichnen und plastische Kunst am Lycée Jean Mermoz und brachte den Patienten des psychiatrischen Krankenhauses Fann und später den Straßenkindern im Rahmen des Samu Social den künstlerischen Ausdruck näher.
Heute lebt sie in ihrem Atelier in Bordeaux. Farbe, Licht und die evolutionäre Genese, die mit dem Körper in Raum und Zeit verbunden ist, stehen dort im Mittelpunkt ihres künstlerischen und philosophischen Ansatzes. Seit 2019 hat sie sich den Variationen der Farbe Indigo gewidmet. Ihre Arbeit wird in Bordeaux von der Galerie Art?Gentiers vertreten.
Im Jahr 2023 reist sie für sechs Monate zu einem Kunstaufenthalt nach West- und Südafrika. Es folgt eine Suche nach monochromen Farbpaletten, die in Farbvariationen zerlegt werden, sich von Licht und Schatten entwickeln und die Grundelemente der Natur zum Thema haben: Erde ?
Italiano :
Negli ultimi 6 anni, la mia ricerca si è concentrata sul colore INDIGO, un colore di origine naturale, nomade, pieno di ricchezza e virtù, con una storia ancestrale. Il colore, che esiste solo quando entra in contatto con la luce, attraversa la superficie qui dipinta di nero con infinite sfumature di blu, lavorate sottilmente con il bianco sulla tavolozza preparatoria.
Il processo di lavorazione è in continua evoluzione, nel rapporto tra spazio e tempo, e descrive la realtà di un mondo in perpetuo cambiamento. Questo gesto artistico è paragonabile alla forza meccanica degli elementi naturali (vento, terra, acqua, fuoco, aria): che sia creata dalla natura o dall’uomo, l’opera è il risultato del caso e della necessità.
Queste tele testimoniano sedimenti cinetici, un’unione tra microcosmo e macrocosmo, dove la crescita del colore è insita nel concetto di opposti e nel ritmo del respiro. È questa realtà mutevole che lega l’artista allo spettatore; il mondo onirico, abissale o aereo, in cui ci immergiamo guardando le tele è specifico dell’immaginazione di ciascuno.
MOSTRA aperta dal martedì al sabato, dalle 14.00 alle 18.00, e durante le mostre
BIOGRAFIA
Christine Pillot artista visiva, pittrice ha studiato alle Beaux-Arts di Tolosa e alla Faculté d’Arts Plastiques di Bordeaux negli anni Ottanta. All’età di 23 anni è partita per il Senegal, dove ha vissuto dal 1988 al 2008. Durante questi vent’anni in Africa, in coppia con Mauro Petroni, ha co-diretto il laboratorio « Céramiques Almadies », un centro d’arte di riferimento, una galleria espositiva e un laboratorio di ceramica.
È qui che produce progetti artistici, commissioni di design e scenografie spaziali. Si è fatta conoscere a Dakar nel 1994 con la mostra di dipinti e sculture in argilla intitolata « Antigravité » alla Galerie 39 dell’Institut Français.
Le sue mostre hanno portato il suo lavoro in diversi Paesi africani ed europei.
Utilizzando colori ad olio e acrilici, esplora la tecnica pittorica in serie di astrazioni geometriche, con il significato cognitivo dell’arte come filo conduttore. A Dakar, come insegnante di disegno e arti plastiche presso il Lycée Jean Mermoz, ha insegnato l’espressione artistica ai pazienti dell’ospedale psichiatrico di Fann e poi ai bambini di strada nell’ambito del programma sociale Samu.
Oggi vive nel suo studio a Bordeaux. Il colore, la luce e la genesi in evoluzione del corpo nello spazio-tempo sono al centro del suo approccio artistico e filosofico. Dal 2019 si è concentrata sulle variazioni del colore indaco. Il suo lavoro è rappresentato a Bordeaux dalla galleria Art?Gentiers.
Nel 2023 trascorrerà sei mesi in residenza artistica in Africa occidentale e meridionale. Ne è seguita una ricerca di tavolozze di colori monocromatici scomposti in variazioni cromatiche, che si evolvono da luci e ombre, con gli elementi fondamentali della natura come tema: terra, acqua, cielo, aria, universo.
Espanol :
Desde hace 6 años, mi investigación se centra en el color INDIGO, un color de origen natural, nómada, lleno de riqueza y virtud, y con una historia ancestral. El color, que sólo existe cuando entra en contacto con la luz, recorre aquí la superficie, pintada de negro con infinitos matices de azul, sutilmente trabajados con blanco en la paleta preparatoria.
El proceso de trabajo está en constante evolución, en la relación entre el espacio y el tiempo, y describe la realidad de un mundo en perpetuo cambio. Este gesto artístico es comparable a la fuerza mecánica de los elementos naturales (viento, tierra, agua, fuego, aire): ya sea creada por la naturaleza o por el hombre, la obra es el resultado del azar y la necesidad.
Estos lienzos son testigos de sedimentos cinéticos, de una unión entre microcosmos y macrocosmos, donde el crecimiento del color es inherente al concepto de opuestos y al ritmo de la respiración. Es esta realidad cambiante la que vincula al artista con el espectador; el mundo onírico, abisal o aéreo, en el que nos sumergimos al contemplar los lienzos es específico de la imaginación de cada persona.
EXPOSICIÓN abierta de martes a sábado, de 14:00 a 18:00, y durante las exposiciones
BIOGRAFÍA
Christine Pillot -artista visual, pintora- estudió en las Bellas Artes de Toulouse y en la Facultad de Artes Plásticas de Burdeos en los años ochenta. A los 23 años se marchó a Senegal, donde vivió de 1988 a 2008. Durante estos veinte años en África, codirigió con Mauro Petroni el taller « Céramiques Almadies », centro de arte de referencia, galería de exposiciones y taller de cerámica.
Allí realiza proyectos artísticos, encargos de diseño y escenografía espacial. Se dio a conocer en Dakar en 1994 con su exposición de pinturas y esculturas de arcilla titulada « Antigravité » en la Galería 39 del Instituto Francés.
Sus exposiciones la han llevado a varios países africanos y europeos.
Utilizando óleo y acrílico, explora la técnica pictórica en series de abstracciones geométricas, con el sentido cognitivo del arte como hilo conductor. En Dakar, como profesora de dibujo y artes plásticas en el Liceo Jean Mermoz, enseñó expresión artística a los pacientes del hospital psiquiátrico de Fann, y después a los niños de la calle en el marco del programa Samu Social.
Actualmente vive en su estudio de Burdeos. El color, la luz y la génesis evolutiva del cuerpo en el espacio-tiempo están en el corazón de su enfoque artístico y filosófico. Desde 2019, se ha centrado en variaciones sobre el color índigo. Su obra está representada en Burdeos por la galería Art?Gentiers.
En 2023, pasa seis meses de residencia artística en África Occidental y del Sur. Lo que siguió fue una búsqueda de paletas de colores monocromáticas descompuestas en variaciones de color, que evolucionan a partir de la luz y la sombra, con los elementos fundamentales de la naturaleza como tema: tierra ? agua ? cielo ? aire ? universo.
