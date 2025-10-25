Exposition Infinie broderie Dun-le-Palestel

Exposition Infinie broderie Dun-le-Palestel samedi 25 octobre 2025.

Exposition Infinie broderie

salle La palestel Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-25

L’idée folle devient réalité… Battre le record de longueur de la Tapisserie de Bayeux (70m) en racontant l’histoire de Crozant de la Préhistoire à nos jours quelle idée folle! L’exposition des 75 mètres de broderie au point de Bayeux sera visite à la Salle La Palestel, ouvert tous les jours de 15h à19h. Gratuit. .

salle La palestel Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 14 61

English : Exposition Infinie broderie

German : Exposition Infinie broderie

Italiano :

Espanol : Exposition Infinie broderie

L’événement Exposition Infinie broderie Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2025-10-09 par Creuse Tourisme