Exposition Infinite Universes : Secret Cave Centre tchèque de Paris Paris

L’exposition Infinite Universes présente des jeux de grands studios ainsi que des jeux plus petits et prometteurs qui revêtent une valeur artistique pour leurs dessins, leurs animations et leurs musiques. Le titre de l’exposition symbolise le désir des développeurs de créer des univers de jeu diversifiés et sans frontières. Les développeurs de jeux ont créé des univers de jeux originaux et non conventionnels qui offrent des possibilités illimitées d’exploration et d’immersion dans des mondes virtuels. En alliant le jeu avec des panneaux explicatifs concernant le processus de développement de jeux vidéo, Infinite Universes vous propose de vous plonger dans une fusion fascinante d’art, de divertissement et de technologie !

Le vendredi 5 décembre, pour l’ouverture de l’exposition, la galerie sera exceptionnellement ouverte de 18h00 à 21h00.

Saisissez cette occasion unique de redécouvrir vos jeux préférés ainsi que de découvrir de nombreux autres jeux moins connus émergents de la scène vidéoludique tchèque !

Venez vous immerger dans l’univers virtuel des jeux vidéo grâce à l’exposition Infinite Universes, qui vous propose de découvrir la scène vidéoludique tchèque !

Du vendredi 05 décembre 2025 au samedi 14 mars 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

Fermé du samedi 20 décembre 2025 au lundi 05 janvier 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T14:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T13:00:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T13:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-11T13:00:00+02:00_2025-12-11T19:00:00+02:00;2025-12-12T13:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T13:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-18T13:00:00+02:00_2025-12-18T19:00:00+02:00;2025-12-19T13:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2026-01-08T13:00:00+02:00_2026-01-08T19:00:00+02:00;2026-01-09T13:00:00+02:00_2026-01-09T19:00:00+02:00;2026-01-10T13:00:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00;2026-01-15T13:00:00+02:00_2026-01-15T19:00:00+02:00;2026-01-16T13:00:00+02:00_2026-01-16T19:00:00+02:00;2026-01-17T13:00:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00;2026-01-22T13:00:00+02:00_2026-01-22T19:00:00+02:00;2026-01-23T13:00:00+02:00_2026-01-23T19:00:00+02:00;2026-01-24T13:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-29T13:00:00+02:00_2026-01-29T19:00:00+02:00;2026-01-30T13:00:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-01-31T13:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-05T13:00:00+02:00_2026-02-05T19:00:00+02:00;2026-02-06T13:00:00+02:00_2026-02-06T19:00:00+02:00;2026-02-07T13:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-12T13:00:00+02:00_2026-02-12T19:00:00+02:00;2026-02-13T13:00:00+02:00_2026-02-13T19:00:00+02:00;2026-02-14T13:00:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-02-19T13:00:00+02:00_2026-02-19T19:00:00+02:00;2026-02-20T13:00:00+02:00_2026-02-20T19:00:00+02:00;2026-02-21T13:00:00+02:00_2026-02-21T19:00:00+02:00;2026-02-26T13:00:00+02:00_2026-02-26T19:00:00+02:00;2026-02-27T13:00:00+02:00_2026-02-27T19:00:00+02:00;2026-02-28T13:00:00+02:00_2026-02-28T19:00:00+02:00;2026-03-05T13:00:00+02:00_2026-03-05T19:00:00+02:00;2026-03-06T13:00:00+02:00_2026-03-06T19:00:00+02:00;2026-03-07T13:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00;2026-03-12T13:00:00+02:00_2026-03-12T19:00:00+02:00;2026-03-13T13:00:00+02:00_2026-03-13T19:00:00+02:00;2026-03-14T13:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/infinite-universes +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ