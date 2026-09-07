Exposition : Ingres et la mode, Musée Ingres Bourdelle, Montauban

Informations pratiques

Exposition : Ingres et la mode 19 et 20 septembre Musée Ingres Bourdelle Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À travers une sélection exceptionnelle de plus de 250 œuvres et objets, parmi lesquels des peintures, des dessins, des textiles, des accessoires et des documents d’époque, cette exposition met en lumière l’attention singulière qu’Ingres porte à la représentation des étoffes, des drapés et des vêtements. Elle révèle comment la mode façonne le regard de l’artiste et nourrit sa composition.

Le parcours explore la manière dont Ingres sublime la matière textile, joue avec les transparences, s’inspire des tendances de son époque et dialogue avec l’histoire de l’art pour conférer à ses portraits une modernité intemporelle.

Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’hôtel de ville, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221291 https://museeingresbourdelle.com Sur des restes de constructions romaines et médiévales, l’évêque de Montauban fait ériger son hôtel dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Après la Révolution, la commune acquiert l’hôtel et y installe différents services (sous-préfecture, tribunal, …). Des travaux de restauration sont exécutés à la fin du Second Empire. Le plan général affecte la forme d’un quadrilatère, ayant aux angles quatre pavillons, avec une cour centrale. Le corps de logis de droite renferme le grand escalier de pierre qui dessert les étages et dont la partie inférieure conduit à plusieurs salles basses voûtées. Les salles sont couvertes de plafonds hauts, à solives apparentes et décorées. Le musée est situé en plein centre-ville de Montauban, en bordure du centre piéton, 19 rue de l’hôtel de ville. Des supports à vélo se situent entre le 19 et le 15 rue de l’hôtel de ville. Depuis la gare, l’accès est possible à pied (compter 12 minutes) ou via la ligne 3 de bus, arrêt Pont-Vieux. Un parking voiture gratuit (parking des Berges du Tarn) se situe aux pieds du musée. Cet espace est accessible par l’escalier qui longe la façade sud du musée et un ascenseur urbain qui vous permettront de rejoindre l’entrée principale du musée. Deux places de stationnement sont réservées à proximité immédiate de l’entrée du musée aux personnes handicapées et à mobilité réduite détentrices d’une carte de stationnement (carte européenne de stationnement ou carte mobilité inclusion). D’autres parkings payants (aériens et souterrains) sont répartis dans le centre-ville et en périphérie.

À travers une sélection exceptionnellede plus de 250 pièces,peintures,dessins, textiles, accessoires et documents d’époque, le parcours met en lumière l’attention singulière de Ingres pour la des des…

©ines pereira