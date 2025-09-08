Exposition: Ingrid Britt Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
Exposition: Ingrid Britt Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne lundi 8 septembre 2025.
Exposition: Ingrid Britt
Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-08
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-08
Inspirée par les courants néo-impressionnistes et fauves, Ingrid Britt propose une peinture semi-figurative contemporaine aux couleurs vibrantes.
.
Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
Inspired by the neo-impressionist and Fauvist movements, Ingrid Britt offers a contemporary semi-figurative style of painting in vibrant colors.
German :
Inspiriert von den Strömungen des Neoimpressionismus und des Fauvismus, bietet Ingrid Britt eine zeitgenössische halbfigurative Malerei mit vibrierenden Farben.
Italiano :
Ispirandosi ai movimenti neo-impressionisti e fauvisti, Ingrid Britt propone uno stile pittorico contemporaneo semi-figurativo dai colori vivaci.
Espanol :
Inspirada en los movimientos neoimpresionista y fauvista, Ingrid Britt ofrece un estilo pictórico contemporáneo semifigurativo de colores vibrantes.
L’événement Exposition: Ingrid Britt Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-08-21 par Royan Atlantique