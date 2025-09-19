Exposition « Inoxydable » Musée Nicéphore Niepce Chalon-sur-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2025, venez découvrir l’exposition Inoxydable, qui interroge les codes de la photographie industrielle, du foisonnement des commandes de l’entre deux guerres puis des Trente Glorieuses à sa raréfaction avec la mondialisation et la désindustrialisation.

Dès les origines de la photographie, l’industrie, encore balbutiante, est un motif photographique en soi. L’amateur éclairé saisit pour la postérité les bâtiments qui ont fait sa fortune, preuve de sa réussite.

Au début du XXe siècle, la photographie industrielle se normalise rapidement et des motifs se dégagent : les vues d’architecture, les machines, les ouvriers, les objets produits.

Fascinés par l’industrie et l’industrialisation de la société, les photographes de l’entre-deux-guerres accompagnent le mouvement. Les Trente Glorieuses achèvent de faire de la photographie le principal relais de l’industrialisation et constituent son âge d’or.

Aujourd’hui, alors que la globalisation et le libre-échange ont déstabilisé le monde industriel et que les chaînes de production ont été délocalisées, les commandes se raréfient. Si la photographie publicitaire est toujours de mise, si la photographie d’architecture fait encore l’objet de rares commandes par les industriels, les foisonnements de l’entre-deux-guerres puis des Trente Glorieuses sont derrière nous. De leur propre chef, des photographes s’emparent de la désindustrialisation.

L’exposition bénéficie de plusieurs prêts en provenance de : Bibliothèque Jean Laude, Saint-Étienne, Bibliothèque municipale, Dijon, CRP/Centre régional de la photographie, Hauts-de-France MAMC+/Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole. Commissariat : Anne-Céline Callens, Martine Dancer, Sylvain Besson. Le musée remercie Martine Dancer, Fred Boucher, Jean Deilhes, Julie Sudre, Fanny Sudre, Jean Bernard, Fabienne Pavia, Raphaële Bertho, Aurélie Voltz et les équipes du MAMC+, Audrey Hoareau et les équipes du CRP, les équipes du musée Nicéphore Niépce, les Amis du musée Nicéphore Niépce.

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Chalon-sur-Saône est la ville natale de Nicéphore Niépce [1765- 1833], inventeur de la photographie.

Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, appareils ou magazines. Il couvre tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium (la diversité des supports possibles, les volumes exponentiels) et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique.

Le musée Nicéphore Niépce c’est aussi : 6 expositions temporaires par an, des visites commentées, des ateliers pour le jeune public, une librairie-boutique spécialisée, un laboratoire de production, une bibliothèque de plus de 30 000 ouvrages, des projets hors les murs, des conférences, une base de données de plus de 500 000 références… Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

© Alexandre Pinto Soares / musée Nicéphore Niépce