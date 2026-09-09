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Exposition : Inside London, photos par Thibault Pinguet Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

mardi 3 novembre 2026 · Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade · Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade
Adresse
2 rue du Soleil Levant
Ville
43700 Saint-Germain-Laprade
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Germain-Laprade

Exposition : Inside London, photos par Thibault Pinguet

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-03
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-03

Inside London présente une vingtaine de photographies numériques et argentiques réalisées à Londres.
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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22  centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

« Inside London » features about 20 digital and film photographs taken in London.

L’événement Exposition : Inside London, photos par Thibault Pinguet Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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