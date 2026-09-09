Exposition : Inside London, photos par Thibault Pinguet Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
mardi 3 novembre 2026 · Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade · Saint-Germain-Laprade
Informations pratiques
Saint-Germain-Laprade
Exposition : Inside London, photos par Thibault Pinguet
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-03
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-03
Inside London présente une vingtaine de photographies numériques et argentiques réalisées à Londres.
.
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
« Inside London » features about 20 digital and film photographs taken in London.
L’événement Exposition : Inside London, photos par Thibault Pinguet Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire)
- J.E.P. Visite guidée du Château du Villard Château du Villard (RDV devant le portail aux heures indiquées) Saint-Germain-Laprade 18 septembre 2026
- J.E.P Visites de la Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Saint-Germain-Laprade 18 septembre 2026
- Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès, Distillerie pagès, Saint-Germain-Laprade 18 septembre 2026
- Mardi-Culture : Les guerres perdues : Ukraine, Iran, Liban Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 15 décembre 2026